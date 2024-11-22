Як швидко вивести запах секонду з одягу за один раз: 3 найдієвіші методи

Вживаний одяг з секонду має не зовсім приємний запах, а в деяких випадках речі є навіть досить смердючими. Все вбрання з секонд-хенду проходить обробку формаліном та парою, однак для того, щоб ці речі можна було носити, спочатку треба позбутися поганого аромату.

Вбрання з секонду має специфічний запах, пише 24 Канал. Навіть попри те, що вживаний одяг приваблює ціною, все ж таки вагомим недоліком є запах, який його видає. Річ може бути повністю нова, а от аромат видасть те, що одяг придбаний в магазині на вагу.

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Багатьох людей це відлякує, тому після покупки варто вдатися до кількох дієвих маніпуляцій, які позбавлять вбрання цього всім відомого нам неприємного шлейфу. Часом звичайного прання недостатньо, тому треба постаратися трохи більше, щоб вивести поганий запах.

Виведення запаху оцтом

Для розчину вам потрібно 100 міліграмів оцту, 10 літрів гарячої води та 50 грамів солі. Все це розчиніть й помістіть в рідині речі на цілу ніч. Після цього прополощіть та киньте в пральну машинку для прання. Ця процедура допоможе прибрати поганий запах за один раз.



Найкращі методи виведення поганого запаху з секонду / Фото Pexels

Виведення запаху нашатирем

У 5 літрах теплої води потрібно розбавити одну столову ложку 10% нашатирного спирту. Натуральну річ треба замочити на годину, синтетичне вбрання на 6 годин. Після замочування одяг просушіть на свіжому повітрі на 3 години. Після цього виперіть з ополіскувачем та кількома краплями ефірної олії. Цей метод є теж дієвим, але в одному тазику не можна замочувати вбрання різних кольорів.

Виведення запаху морською сіллю

Щоб позбутися поганого запаху, виберіть ароматизовану морську сіль. Це може бути цитрусова, лавандова чи будь-яка інша. На 5 кілограмів одягу вам потрібно 1 кілограм солі. Розчиніть її в тазику з водою та замочіть речі на 2 години. Після цього одяг треба випрати з використанням звичайного порошку. Сіль потрібно знайти без барвників, щоб вона не зафарбувала тканину.