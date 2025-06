Как убрать запах табака в авто: нужные средства, которые стоят копейки

Дым от сигарет очень быстро впитывается в салон автомобиля. Постоянное курение способно привести к тому, что запах в салоне станет достаточно стойким, а проветривание и освежители не будут помогать. В таком случае стоит воспользоваться полезными советами.

Некоторые водители выводят запах от табака с помощью химчистки, впрочем эта процедура не дешевая и занимает много времени, пишет 24 Канал со ссылкой на Wonder how to.

Чтобы решить проблему, можно применить простые советы от автомобилистов, которые являются достаточно результативными.

Кофейная гуща

Поставьте в салон емкость с кофейной гущей, чтобы он наполнился приятным ароматом. Гуща помогает запаху дыма исчезнуть за считанные часы.

Уксус

Обычный уксус является хорошим нейтрализатором запаха. Нужно его налить в любую емкость и оставить на ночь в салоне малины. За это время он уберет все плохие ароматы.

Палочки корицы

Чтобы избавиться от неприятного запаха, вскипятите несколько палочек корицы в воде и перелейте в термос. Поставьте его в середину и откройте окна, дождавшись пока вода достигнет комнатной температуры.



Вывести запах табака из салона вполне возможно / Фото Pexels

Кожуры цитрусовых

Замечательным природным ароматизатором является цедра цитрусовых. Она способна впитать запах дыма и распространить свежий аромат на весь салон. Можете разложить на авто кожуру от грейпфрутов, лимонов и апельсинов.

Древесный уголь

Избавиться от плохого запаха можно благодаря пакету с углем, который надо оставить в багажнике автомобиля на ночь. За это время он поглотит вонь, поэтому в салоне уже не будет вонять табаком.

Газеты

Скомканные газеты прекрасно поглощают неприятные запахи. Их нужно разложить в машине на ночь, а для заметного результата, повторить процедуру несколько раз.

Кошачий наполнитель

Туалетный наполнитель для кошек способен поглотить плохой запах. Можете просто открыть наполнитель и оставить его в машине, а затем использовать дома по необходимости.