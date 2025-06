Як прибрати запах тютюну в авто: потрібні засоби, які коштують копійки

Дим від сигарет дуже швидко вбирається в салон автомобіля. Постійне паління здатне призвести до того, що запах в салоні стане досить стійким, а провітрювання та освіжувачі не будуть допомагати. У такому випадку варто скористатися корисними порадами.

Деякі водії виводять запах від тютюну за допомогою хімчистки, втім ця процедура не дешева й займає багато часу, пише 24 Канал з посиланням на Wonder how to.

Щоб вирішити проблему, можна застосувати прості поради від автомобілістів, які є досить результативними.

Кавова гуща

Поставте в салон ємність з кавовою гущею, щоб він наповнився приємним ароматом. Гуща допомагає запаху диму зникнути за лічені години.

Оцет

Звичайний оцет є хорошим нейтралізатором запаху. Потрібно його налити в будь-яку ємність та залишити на ніч в салоні малини. За цей час він прибере всі погані аромати.

Палички кориці

Щоб позбутися від неприємного запаху, закип’ятіть кілька паличок кориці у воді та перелийте в термос. Поставте його в середину та відчиніть вікна, дочекавшись поки вода досягне кімнатної температури.



Вивести запах тютюну з салону цілком можливо / Фото Pexels

Шкірки цитрусових

Чудовим природним ароматизатором є цедра цитрусових. Вона здатна увібрати запах диму та поширити свіжий аромат на увесь салон. Можете розкласти на авто шкірку від грейпфрутів, лимонів та апельсинів.

Деревне вугілля

Позбутися поганого запаху можна завдяки пакету з вугіллям, яке треба залишити в багажнику автомобіля на ніч. За цей час воно поглине сморід, тож в салоні вже не буде смердіти тютюном.

Газети

Зім’яті газети чудово поглинають неприємні запахи. Їх потрібно порозкладати в машині на ніч, а для помітного результату, повторити процедуру кілька разів.

Котячий наповнювач

Туалетний наповнювач для котів здатен поглинути поганий запах. Можете просто відкрити наповнювач та залишити його в машині, а потім використовувати вдома за потребою.