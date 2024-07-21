Если вас когда-нибудь в жизни жалила оса, вы знаете, как это неприятно. И несмотря на то, что земляные осы обычно менее агрессивны, они все еще могут ужалить вас, если вы случайно их побеспокоите.

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Диатомит

Первая линия защиты от ос – это нехимические, природные средства. И диатомовая земля – это природное порошкообразное вещество, которое может убивать земляных ос и других насекомых. Его нужно нанести на вход в гнездо осы и вокруг. Впрочем, процедуру нужно будет повторить после дождя. Действие может занять несколько дней, но обычно это средство чрезвычайно эффективно.

Уксус, средство для посуды и сахар

Еще один надежный вариант против ос – это сделать ловушки. Для этого вам нужно в емкости смешать уксус, сахар и мыло, а также добавить немного воды. Сахар привлечет насекомых, а со временем они утонут в жидкости.

Главное, не добавляйте слишком много уксуса, ведь его сильный запах может отпугнуть насекомых от вашей ловушки.



Ос можно уничтожить природными средствами / Фото Pexels

Затопление гнезда

Затопление гнезда – это еще один природный метод, который поможет вам избавиться от земляных ос, но его недостаток заключается в том, что он не уничтожит всех насекомых. Этот процесс предполагает выливание очень большого количества воды в отверстия, ведущие к осиному гнезду.

Впрочем, этот метод может быть не самым удачным, ведь некоторые осы могут пережить затопление и тогда они разозлятся на вас, и вы рискуете получить ужаление в процессе.

Химический метод

Если природные средства не сработали, тогда стоит обратиться к специальным химическим растворам – а именно спреев, которые убивают насекомых. Также вы можете использовать различные инсектициды.

Но перед их применением убедитесь, что вы внимательно прочитали инструкцию на этикетке и использовали средства индивидуальной защиты.