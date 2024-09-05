В общем змеи и ужи боятся людей, шума и шума, поэтому стараются обходить такие участки, впрочем весной когда они выползают мы можем их заметить, а летом их особенно много в кустарниках или захламленных малинниках.

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Пресмыкающиеся живут в садах, огородах и даже клумбах. Ужи не опасны для человека, а вот змеи являются ядовитыми и несут угрозу. На будущее запомните себе список растений, которые надо посадить на огороде, чтобы их отпугнуть.

Какие растения отпугивают змей и ужей

Хризантемы

В этих цветах содержится химическое соединение пиретрум, которое является смертельным для пресмыкающихся. Оно также применяется как природный инсектицид от тли, муравьев и клещей.

Чеснок

Для змей запах чеснока является невыносимым, поэтому можете настойкой из чеснока периодически опрыскивать двор по периметру, если где-то заметите пресмыкающихся.

Желтая ольха

Это растение также способно отпугнуть пресмыкающихся с вашего участка, кроме того, в летнее время она привлечет на клумбу различных бабочек.



Змеи боятся запаха некоторых растений / Фото Pexels

Полынь

Аналогично чесноку, пресмыкающиеся очень не любят запаха полыни. Если она растет на вашем огороде, то не стоит от нее избавляться, поскольку она будет защищать двор от змей и ужей.

Базилик

Эта зелень не только является полезной и вкусной для ваших салатов, но и способна защитить огород от пресмыкающихся.

Бархатцы

Цветы способны отпугнуть не только пресмыкающихся, но и грызунов, которые очень не любят аромата бархатцев.

Лимонник

Цитронела широко используется в средствах против насекомых, но и имеет другую эффективность, поскольку поможет отпугнуть с огорода пресмыкающихся.