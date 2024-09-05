Загалом змії та вужі бояться людей, галасу та шуму, тому стараються оминати такі ділянки, втім навесні коли вони виповзають ми можемо їх помітти, а влітку їх особливо багато в чагарниках чи захаращених малинниках.

Цікаво Від мишей не буде й сліду: як вивести їх з дому назавжди

Плазуни живуть в садах, городах та навіть клумбах. Вужі не є небезпечними для людини, а от змії є отруйними та несуть загрозу. На майбутнє запам’ятайте собі список рослин, які треба посадити на городі, щоб їх відлякати.

Які рослини відлякують змій та вужів

Хризантеми

У цих квітах міститься хімічна сполука піретрум, яка є смертельною для плазунів. Вона також застосовується як природний інсектицид від попелиці, мурах та кліщів.

Часник

Для змій запах часнику є нестерпним, тому можете настоянкою з часнику періодично обприскувати двір по периметру, якщо десь помітите плазунів.

Жовта вільха

Ця рослина також здатна відлякати плазунів з вашої ділянки, окрім того, в літню пору вона привабить на клумбу різних метеликів.



Змії бояться запаху деяких рослин / Фото Pexels

Полин

Аналогічно часнику, плазуни дуже не люблять запаху полину. Якщо він росте на вашому городі, то не варто від нього позбуватися, оскільки він буде захищати двір від змій та вужів.

Базилік

Ця зелень не лише є корисною й смачною для ваших салатів, але й здатна захистити город від плазунів.

Чорнобривці

Квіти здатні відлякати не лише плазунів, але й гризунів, які дуже не люблять аромату чорнобривців.

Лимонник

Цитронела широко використовується в засобах проти комах, але й має іншу ефективність, оскільки допоможе відлякати з городу плазунів.