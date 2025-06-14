Змей отпугивают со двора 5 растений: посадите их, чтобы гадюки не подползли

В сельской местности змей можно встретить во дворах. Такое происходит крайне редко, но явление – вполне возможно. Чаще всего пресмыкающиеся заползают на частный участок в случае, если там есть большое скопление мусора, навоза, высокая трава или захламленные малинники.

Многие профилактически используют специальные отпугиватели, впрочем змеи боятся резких запахов, поэтому на огороде, или на клумбе нужно высадить определенные растения, аромат которых пресмыкающиеся очень не любят, пишет 24 Канал.

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Какие растения посадить на участке

Во дворах и садах чаще всего могут встречаться ужи и гадюки. Ужи не несут угрозы человеку, однако гадюки являются ядовитыми. Если боитесь встречи с таким пресмыкающимся, тогда высадите на участке те растения, которые змеям не нравятся.

Бархатцы

Для пресмыкающихся бархатцы имеют очень резкий запах, поэтому они избегают мест, где растут эти цветы. А для нас они станут хорошим украшением в цветнике, поскольку не требовательны к почве и хорошо растут на солнечных и полутеневых участках.

Хризантемы

Цветы содержат химическое соединение пиретрум, которое для змей является ядовитым, поэтому пресмыкающиеся будут бежать с участка, где растут хризантемы. Между прочим, это соединение используют в борьбе против клещей, муравьев и тли.



Посадка определенных растений отпугивает змей / Фото Pexels

Чеснок

Сильный запах чеснока отпугивает пресмыкающихся, поскольку они имеют высокую чувствительность к различным ароматам. Посадка чеснока на огороде отвлечет змей от вашего участка.

Полынь

Также пресмыкающиеся не любят запаха полыни, поэтому если она растет на вашем участке, то не стоит от нее избавляться, поскольку растение защищает двор от ужей и гадюк.

К слову! Убивать змей нельзя ни в коем случае. Почему это не следует делать – рассказали в нашем материале.

Базилик

Растение тоже имеет резкий запах, который змеи очень не любят. Посадка базилика поможет защитить двор, и заодно получить зелень для различных блюд. Сажать базилик рекомендуется на солнечном участке.

Чтобы пресмыкающиеся не пробрались во двор и огород, скашивайте высокую траву и держите участок чистым. Также не стоит долго оставлять мусор, потому что он привлекает змей. А еще не переливайте огород, поскольку скопление воды привлечет лягушек, которая является добычей пресмыкающихся.