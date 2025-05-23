Как спасти помидоры от желтых пятен: совет, который 100% поможет

Огородники могут после посадки замечать на рассаде помидоров желтые пятна на листьях. Такое явление происходит от дефицита магния у помидоров. Желтые пятна являются тревожным сигналом, поэтому его игнорировать не стоит.

Желтизна является признаком нарушения обмена веществ у растения, поэтому может привести даже к потере урожая, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Чаще всего проблема возникает из-за недостатка магния, а именно он отвечает за синтез хлорофилла. Дефицит магния ослабляет кусты и замедляет рост томатов.

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Как спасти помидоры от желтых листьев

Если заметите желтые пятна на нижних листьях между зелеными жилками, то это будет признаком того, что помидоры нужно спасать. Это надо делать вовремя, потому что дефицит магния снижает устойчивость овощей к болезням и вредителям и даже ухудшает качество плодов.

Прекрасно улучшает ситуацию внекорневая подкормка. Нужно опрыскать листья раствором сульфата магния, который восполняет дефицит элемента. Чтобы приготовить раствор, нужно развести 1 грамм удобрения в литре воды. Жидкость надо хорошо перемешать, чтобы в ней полностью растворились кристаллы.



Советы, которые помогут избежать желтизны листьев / Фото Pexels

Проводить обработку рекомендуют утром или вечером. Надо следить за тем, чтобы не было солнечных лучей, которые могут обжечь листовые пластины. Благодаря раствору эффект будет заметен через 5 дней – прожилки начнут зеленеть и полностью восстановят свой цвет. При необходимости можно провести повторную обработку через 10 дней.

К слову! Для роста и развития помидоров их надо подкармливать. Какие удобрения нужны помидорам – читайте в нашем материале.

Дачники говорят, что подпитка магнием повышает сахаристость плодов и даже ускоряет их созревание. Чтобы предотвратить хлороз, почву можно заранее обогатить магнием, а регулярное внесение органики поддержит баланс микроэлементов.