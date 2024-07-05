Эти советы касаются обычных работников, руководителей или даже владельцев бизнесов, директоров и любых других лиц, которые занимают руководящие должности. Всего несколько ежедневных шагов помогут восстановиться и получить силы на новые свершения.

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Выключайте телефон перед сном

Почти все телефоны оснащены режимом "Сон", который с определенного часа вечернего времени до утра выключает любые сообщения на телефоне. Таким образом вас не смогут разбудить ни сообщения, ни звонки.

Чтобы не переживать в каких-то конкретных случаях, в приложении можно выделить номер конкретного лица, которое сможет вам звонить. Также приложение позволяет оставить активной любую программу на выбор. Советуем включить приложение "Воздушной тревоги", который оповестит вас о тревоге в вашем регионе.

Медитируйте каждое утро

В спешке всем нам кажется, что медитация заберет драгоценное время. Однако всего 15 минут в день помогут контролировать внимание и собственные мысли и даже ментально вы будете чувствовать себя совсем по-другому.



Медитация помогает расслабиться / Фото Pexels

Делайте зарядку или растяжку

Ежедневная зарядка и растяжка приведут к тому, что тело станет гибче и как следствие – это поможет быстрее проснуться.

Читайте хотя бы одну статью в день

Чтение расширяет наши знания и подпитывает творчество. Чем больше информации вы поглотите, тем больше сможете создать.

30 минут активности ежедневно

Не забывайте каждый день двигаться. Это может быть обычная прогулка или зал. Если нет возможности ходить в зал – занимайтесь дома. Научно доказано, что физическая активность улучшает настроение и снижает уровень стресса.