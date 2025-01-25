5 привычек, которые нужно добавить в жизнь в 2025 году: изменений ждите сразу

Каждый из нас иногда чувствует усталость и истощение. В такой период стоит найти время для перезагрузки. Если добавить в свою жизнь несколько полезных привычек, то эти колебания настроения можно будет пережить как можно легче.

Культура самосовершенствования, которая очень популярна в наше время, со временем тоже начинает истощать, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. Чтобы иметь внутренний ориентир и опору, которая не позволит сойти с намеченного пути, советуем узнать о нескольких действиях, которые улучшат физическое и психическое здоровье.

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Проводите время на улице

Утренний солнечный свет для человека является очень важным, особенно в первый час после пробуждения, поскольку помогает высвободить кортизол. Находясь на улице в солнечный день вы сможете урегулировать сон, укрепить иммунитет, улучшить обмен веществ и улучшить концентрацию в течение дня.

Готовьте пищу с запасом времени

Питание – это ключевой фактор здоровья, но порой наши намерения вовремя поесть разрушаются из-за стресса или нехватки времени. Чтобы избежать этого, стоит запланировать рацион в начале недели. Можно приготовить любимые блюда в больших порциях, чтобы посреди недели не выделять каждый вечер на приготовление пищи.



Готовьте пищу заранее / Фото Pexels

Употребляйте клетчатку

Более 90% людей употребляют недостаточное количество клетчатки, поэтому увеличить ее потребление можно уже с утра. Клетчатка стабилизирует уровень сахара в крови и помогает дольше чувствовать себя энергичными и сытыми. Для взрослого человека нормой считается 30 граммов клетчатки ежедневно. В свой рацион добавляйте бобы, лук, авокадо, цельнозерновые продукты и семена чиа.

Гуляйте после приема пищи

Плохое настроение, усталость и чувство голода может вызвать нестабильный уровень сахара в крови. Именно поэтому после приема пищи стоит пойти на прогулку, которая улучшает настроение и стимулирует креативное мышление.

Контролируйте дыхание

Сознательное регулирование дыхания может принести немалую пользу для организма. Замечательной является техника "дыхание по квадрату". Нужно вдыхать на счет четыре, задерживать дыхание на четыре, выдыхать на четыре и снова задерживать дыхание на четыре. Время задержки дыхания можно постепенно увеличивать.

Техника активизирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за покой и пищеварение, помогая организму выполнять многие важные функции – от переваривания пищи до борьбы с вирусами.