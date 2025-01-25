5 звичок, які потрібно додати в життя у 2025 році: змін чекайте одразу

Кожен з нас інколи відчуває втому та виснаження. У такий період варто знайти час до перезавантаження. Якщо додати у своє життя кілька корисних звичок, то ці коливання настрою можна буде пережити якомога легше.

Культура самовдосконалення, яка дуже популярна в наш час, з часом теж починає виснажувати, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Щоб мати внутрішній орієнтир та опору, яка не дозволить зійти з наміченого шляху, радимо дізнатися про кілька дій, які покращать фізичне та психічне здоров’я.

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Проводьте час на вулиці

Ранкове сонячне світло для людини є дуже важливим, особливо в першу годину після пробудження, оскільки допомагає вивільнити кортизол. Перебуваючи на вулиці в сонячний день ви зможете врегулювати сон, зміцнити імунітет, покращити обмін речовин та покращити концентрацію впродовж дня.

Готуйте їжу із запасом часу

Харчування – це ключовий чинник здоров’я, але часом наші наміри вчасно поїсти руйнуються через стрес чи брак часу. Щоб уникнути цього, варто запланувати раціон на початку тижня. Можна приготувати улюблені страви у великих порціях, щоб посеред тижня не виділяти кожен вечір на приготування їжі.



Готуйте їжу заздалегідь / Фото Pexels

Вживайте клітковину

Понад 90% людей вживають недостатню кількість клітковини, тому збільшити її споживання можна вже від ранку. Клітковина стабілізує рівень цукру в крові й допомагає довше почуватися енергійними та ситими. Для дорослої людини нормою вважається 30 грамів клітковини щодня. До свого раціону додавайте боби, цибулю, авокадо, цільнозернові продукти та насіння чіа.

Гуляйте після прийому їжі

Поганий настрій, втому та відчуття голоду може викликати нестабільний рівень цукру в крові. Саме тому після прийому їжі варто піти на прогулянку, яка покращує настрій та стимулює креативне мислення.

Контролюйте дихання

Свідоме регулювання дихання може принести чималу користь для організму. Чудовою є техніка "дихання за квадратом". Потрібно вдихати на рахунок чотири, затримувати дихання на чотири, видихати на чотири й знову затримувати дихання на чотири. Час затримки дихання можна поступово збільшувати.

Техніка активізує парасимпатичну нервову систему, яка відповідає за спокій і травлення, допомагаючи організму виконувати багато важливих функцій – від перетравлення їжі до боротьби з вірусами.