Чтобы вам было легче, не нужно практиковать все сразу. Беритесь за то, что вам близко и прилагайте к этому ежедневно маленькие усилия, а уже через месяц вам не захочется остановиться.

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Ежедневные прогулки

Заведите себе полезную привычку ежедневно гулять. Можете устроить ходьбу утром перед работой или в обеденный перерыв. Это даст простор мыслям и позволит вам расслабиться.

Утреннее время для себя

Придерживайтесь режима и просыпайтесь в одно и то же время. Однако настройте свое утро так, чтобы иметь время для себя. Начните пусть с 15 минут, а потом переходите к работе.

Одна книга в месяц

Этот пункт будет особенно полезен тем, кто не успевает читать. В таком случае выберите хотя бы одну книгу, которая вас заинтересовала и прочитайте ее за месяц. Уже в следующем месяце вы захотите приобрести другую.

План на неделю

План занимает не совсем много времени, но с ним вы будете чувствовать себя более организованными. План отличает людей, которые плывут по течению и тех, которые идут к своей цели. Просто возьмите одно важное дело, на котором сфокусируетесь на этой неделе и несколько главных целей, которых хотите осуществить.

А уже после этого записывайте задачи, маленькие дела и всю рутину, которую должны сделать. Если будете начинать день с фокусных дел, то сделаете большой прогресс в важных для вас задачах.



Обязательно составляйте план на неделю / Фото Pexels

Фрирайтинг

Это интересная привычка выписывать мысли на бумагу. Каждый психолог вам скажет, что это замечательная терапия от тревог. Делайте эту технику каждый раз, когда вам что-то не будет давать покоя. Такой способ саморефлексии даст ощущение большего понимания себя и спокойствия внутри.