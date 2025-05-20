Вот как правильно измерить длину стопы: секрет знают не все

Иногда для того, чтобы идеально подобрать обувь, недостаточно знать свой размер ноги – лучше измерить стопу в сантиметрах. Так вы сможете без лишних казусов заказывать обувь в интернет-магазинах и не переживать из-за того, что она не подойдет по размеру.

Подбор обуви – это непростая задача, к которой точно не стоит относиться небрежно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Marathon. Ведь неудачно подобранная обувь может стоить вам комфорта на годы.

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Насколько тесной должна быть обувь?

Обувь должна плотно сидеть на ноге, но пальцы ног должны свободно двигаться вокруг носка, чтобы их не зажимало и не натирало. Многие люди делают ошибку, когда переходят на более широкую обувь, вместо того, чтобы выбрать длинный вариант, что дает им больше пространства.

Но если фасон некачественный, он может слишком сильно давить на пальцы и пятку, что вызывает боль в лодыжках, коленях и бедрах, а иногда – даже боль в спине. От такой обуви лучше отказаться сразу и поискать более комфортные варианты.



Измерять стопу нужно правильно / Фото Pexels

Как измерить стопу?

Часто даже стопы одного человека не идентичны. И если вы обращаетесь в магазин, консультанты там часто могут помочь подобрать правильный размер – но в случае онлайн-заказа это невозможно. Поэтому нужно измерить обе ноги и знать результаты этих измерений, чтобы удачно выбирать обувь каждый раз.

Кстати, если вы вдруг купили слишком узкую и тесную обувь, это все же не беда. Ранее мы рассказывали, как ее можно быстро разносить.

И сразу стоит определить: измерение стопы – это не то же, что измерение стельки. Учитывайте, что каждый производитель использует свои стандарты для определения размера обуви. И нет ни одного европейского норматива, согласно которому обувь 42-го размера будет иметь длину стельки в, например, 28 сантиметров.

В случае сетевой обуви, что массово производится по одному шаблону на машинах, еще можно найти некоторые сходства между различными брендами, но сшитая обувь – это совсем другая история. Здесь каждая мануфактура использует свои лекала, отличающиеся не только длиной, но и шириной, высотой и формой.

Итак, вот как измерить стопу:

возьмите лист бумаги формата А4 и прислоните его узкой стороной к стене;

после этого поставьте ногу на бумагу, не сильно прижимая пятку к стене. Будет лучше, если другой человек обведет окружность стопы ручкой на листе бумаги;

соедините пятку с наиболее расширенной частью пальцев – обычно это большой палец;

измерьте длину полученной линии, и тогда вы будете иметь длину вашей стопы.

Впрочем, это только один из трех нужных параметров – далее время измерить ширину стопы, и это делается в ее самой широкой точке. Для этого лучше всего подойдет портновский сантиметр – нужно стать на него стопой и обернуть сантиметр вокруг ступни, чтобы измерить ее окружность – это и есть ширина стопы.

И последнее значение, что вам нужно – это высота стопы. Обычно именно это вызывает больше всего проблем, ведь большинство людей измеряют стопу не в том месте. Стоит брать мерку там, где вы завязываете шнурки в классической обуви – на 2 – 3 сантиметра ниже соединения стопы с ногой. Действовать нужно так же, как и с измерением ширины стопы – положите сантиметр на пол и измерьте окружностью.