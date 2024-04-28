Покупка новой обуви– это всегда волнение, но оно может обернуться отчаянием, если обувь в конце концов сидит не так, как вы хотели. Но не стоит сразу же возвращать его назад – несколько способов помогут вам справиться с ситуацией.

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Как увеличить обувь, что давит

Самый простой способ, которым вы можете воспользоваться– это купить специальное химическое средство для размягчения кожи. Часто такие средства можно найти в обувных магазинах. Если вы хотите, чтобы обувь стала немного длиннее, именно спрей или пена для кожи могут быть идеальным выбором– ведь они специально разработаны так, чтобы растянуть обувь, но не повредить материал.

После того, как вы нанесете средство, вам нужно одеть обувь на ноги и походить некоторое время.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Но справиться с проблемой вы можете и в домашних условиях– с использованием материалов, которые у вас уже есть. К примеру, вы можете использовать картофель. Для этого метода вам нужно ее очистить и порезать в куски., которые будут соответствовать форме туфель. После этого заполните их картофелем и оставьте так на ночь.



Туфли можно легко разносить / Фото Pexels

Помочь в растяжении обуви могут и газеты. Вам нужно смочить их в воде и хорошо отжать, затем плотно набить обувь мокрой бумагой и оставить на ночь. Утром ваша обувь уже будет ощущаться гораздо более удобной.

Еще один эффективный метод, о котором знают единицы– это замораживание обуви. Оно, как и тепло, может помочь в том, чтобы его растянуть. Для этого заполните пластиковый пакет водой и положите в морозильную камеру. Оставьте там на 6– 8 часов; за это время вода превратится в лед и расширится, и так растянет вашу обувь.