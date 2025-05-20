Ось як правильно виміряти довжину стопи: секрет знають не всі

Іноді для того, аби ідеально підібрати взуття, недостатньо знати свій розмір ноги – краще виміряти стопу у сантиметрах. Так ви зможете без зайвих казусів замовляти взуття в інтернет-магазинах та не перейматися через те, що воно не підійде за розміром.

Підбір взуття – це непросте завдання, до якого точно не варто ставитися недбало, повідомляє 24 Канал з посиланням на Marathon. Адже невдало підібране взуття може коштувати вам комфорту на роки.

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Наскільки тісним має бути взуття?

Взуття має щільно сидіти на нозі, але пальці ніг мають вільно рухатися навколо носка, аби їх не затискало і не натирало. Багато людей роблять помилку, коли переходять на ширше взуття, замість того, аби обрати довший варіант, що дає їм більше простору.

Та якщо фасон неякісний, він може надто сильно тиснути на пальці та п'яту, що викликає біль у щиколотках, колінах та стегнах, а іноді – навіть біль у спині. Від такого взуття краще відмовитися одразу та пошукати більш комфортні варіанти.



Вимірювати стопу потрібно правильно / Фото Pexels

Як виміряти стопу?

Часто навіть стопи однієї людини не ідентичні. І якщо ви звертаєтеся у магазин, консультанти там часто можуть допомогти підібрати правильний розмір – але у випадку онлайн-замовлення це неможливо. Тож потрібно виміряти обидві ноги та знати результати цих вимірювань, аби вдало обирати взуття кожного разу.

До речі, якщо ви раптом купили надто вузьке та тісне взуття, це все ж не біда. Раніше ми розповідали, як його можна швидко розносити.

І відразу варто визначити: вимірювання стопи – це не те саме, що вимірювання устілки. Зважайте, що кожен виробник використовує свої стандарти для визначення розміру взуття. І немає жодного європейського нормативу, згідно з яким взуття 42-го розміру буде мати довжину устілки у, наприклад, 28 сантиметрів.

У випадку мережевого взуття, що масово виробляється за одним шаблоном на машинах, ще можна знайти деякі подібності між різними брендами, але зшите взуття – це зовсім інша історія. Тут кожна мануфактура використовує свої лекала, що вирізняються не тільки довжиною, але й шириною, висотою та формою.

Отож, ось як виміряти стопу:

візьміть аркуш паперу формату А4 та притуліть його вузькою стороною до стіни;

після цього поставте ногу на папір, не сильно притискаючи п'яту до стіни. Буде найкраще, якщо інша людина обведе окружність стопи ручкою на аркуші паперу;

з'єднайте п'яту з найбільш розширеною частиною пальців – зазвичай це великий палець;

виміряйте довжину отриманої лінії, і тоді ви матимете довжину вашої стопи.

Втім, це тільки один з трьох потрібних параметрів – далі час виміряти ширину стопи, і це робиться в її найширшій точці. Для цього найкраще підійде кравецький сантиметр – потрібно стати на нього стопою та обгорнути сантиметр навколо ступні, аби виміряти її окружність – це і є ширина стопи.

І останнє значення, що вам потрібне – це висота стопи. Зазвичай саме це викликає найбільше проблем, адже більшість людей вимірюють стопу не в тому місці. Варто брати мірку там, де ви зав'язуєте шнурки у класичному взутті – на 2 – 3 сантиметри нижче з'єднання стопи з ногою. Діяти потрібно так само, як і з вимірюванням ширини стопи – покладіть сантиметр на підлогу та виміряйте окружністю.