Владельцам животных на заметку: 3 эффективных способа, которые отчистят одежду от шерсти

Шерсть на одежде является проблемой многих, кто живет дома с пушистиками. От домашнего любимца шерсть повсюду, а особенно сильно страдает одежда. Чтобы вывести шерсть с одежды, стоит воспользоваться несколькими действенными советами.

Наряд от шерсти можно очистить достаточно быстро, пишет 24 Канал. Во многих случаях все зависит от типа ткани вещей, впрочем избавиться от проблемы удастся за считанные минуты. Есть несколько действенных способов, которые без чрезмерных усилий помогут отчистить одежду от шерсти.

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Липкий ролик для чистки одежды

Есть привычный ролик для отчистки шерсти, наклейки с которого надо постепенно снимать, когда они забиваются. Ролик является недорогим и удобным в использовании, а насадки можно приобрести в любом супермаркете или магазине.

Есть также многоразовый ролик, который нужно после отчистки просто промыть под проточной водой, чтобы забрать всю шерсть и налипшую шерсть. Минус такого валика только в том, что если шерсть надо собрать из многих вещей, то придется после мытья подождать, когда он высохнет.



Советы, которые помогут убрать шерсть с одежды / Фото Pexels

Влажная губка

Если дома нет липкого ролика, а домашний любимец оставил на вещах шерсть, то ситуацию исправить сможет обычная губка для мытья посуды. Этот вариант является достаточно бюджетным и простым. Для того, чтобы ее действие было эффективным, достаточно лишь смочить ее мокрой водой.

К слову! Названы вещи, которые никогда нельзя выбрасывать из дома, потому что они защищают дом от плохой энергетики.

Использовать можно мягкую или жесткую губку. Важно только, чтобы губка была чистой или новой. Вытирать шерсть той, которой моете посуду – нельзя, поскольку на вещах могут остаться жирные пятна.

Бритва

Минус этого лайфхака заключается в том, что бритва подходит далеко не ко всем тканям и займет много времени, однако если позволяет наряд, то бритвой можно шерсть убрать и отчистить одежду от колтунов.

В крайнем случае, если под руками нет ничего, то воспользоваться можно влажными салфетками, если вы увидели шерсть на одежде на улице.