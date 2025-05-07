Власникам тварин на замітку: 3 ефективні способи, які відчистять одяг від шерсті

Шерсть на одязі є проблемою багатьох, хто живе вдома з пухнастиками. Від домашнього улюбленця шерсть повсюди, а особливо сильно страждає вбрання. Щоб вивести шерсть з одягу, варто скористатися кількома дієвими порадами.

Вбрання від шерсті можна очистити досить швидко, пише 24 Канал. У багатьох випадках все залежить від типу тканини речей, втім позбутися від проблеми вдасться за лічені хвилини. Є кілька дієвих способів, які без надмірних зусиль допоможуть відчистити одяг від шерсті.

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Липкий ролик для чищення одягу

Є звичний ролик для відчищення шерсті, наліпки з якого треба поступово знімати, коли вони забиваються. Ролик є недорогим та зручним у користуванні, а насадки можна придбати в будь-якому супермаркеті чи магазині.

Є також багаторазовий ролик, який потрібно після відчищування просто промити під протічною водою, щоб забрати всю шерсть й налиплість. Мінус такого валика лише в тому, що якщо шерсть треба зібрати з багатьох речей, то доведеться після миття зачекати, коли він висохне.



Поради, які допоможуть прибрати шерсть з одягу / Фото Pexels

Волога губка

Якщо вдома немає липкого ролика, а домашній улюбленець залишив на речах шерсть, то ситуацію виправити зможе звичайна губка для миття посуду. Цей варіант є досить бюджетним та простим. Для того, щоб її дія була ефективною, достатньо лише змочити її мокрою водою.

До слова! Названо речі, які ніколи не можна викидати з дому, бо вони захищають дім від поганої енергетики.

Використовувати можна м’яку чи жорстку губку. Важливо лише, щоб губка була чистою чи новою. Витирати шерсть тією, якою миєте посуд – не можна, оскільки на речах можуть залишитися жирні плями.

Бритва

Мінус цього лайфхаку полягає в тому, що бритва підходить далеко не до всіх тканин й забере багато часу, однак якщо дозволяє вбрання, то бритвою можна шерсть прибрати й відчистити одяг від ковтунців.

У крайньому разі, якщо під руками немає нічого, то скористатися можна вологими серветками, якщо ви побачили шерсть на одязі на вулиці.