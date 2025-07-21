Предки считали, что коты связаны с потусторонними силами, и поэтому могут предсказать некоторые несчастья, сообщает 24 Канал со ссылкой "Радио Трек".

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Как коты предупреждают об опасности

Из-за особенностей органов чувств коты могут спасти человека от беды: не раз бывали случаи, когда кот бросался на хозяина, когда тот не выпускал любимца на улицу. Причина в том, что кот может первым почувствовать запах газа – и так спасти своего владельца.

Коты порой первыми чувствуют землетрясения, наводнения, извержения вулканов и штормы, а некоторые верят, что даже могут заблаговременно почувствовать пожар. Согласно народным приметам, коты чувствуют тончайшие толчки и вибрации, амплитуда которых для человека недоступна.

В таких случаях коты пытаются убежать в безопасное место, или спрятаться – и если сделать этого не получается, становятся агрессивными и начинают вести себя неестественно. Поэтому если вы заметили, что ваш кот ведет себя странно, стоит отреагировать на такое поведение.



Коты могут предвидеть опасность / Фото Pexels

Иногда перед опасностью домашние любимцы взъерошивают шерсть, прижимают уши и начинают громко мяукать без всякой видимой причины. Если есть возможность убежать из дома, они всегда это делают, возвращаясь только тогда, когда опасность уже миновала.

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По поверьям, коты также могут почувствовать болезнь человека еще даже до того, как он сам о ней узнает. В таком случае они порой садятся рядом, чтобы забрать на себя всю негативную энергетику.

У котов вроде бы очень хорошо развита интуиция и энергетическое поле – и поэтому они могут стать хорошими советчиками в стрессовых ситуациях.