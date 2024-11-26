Процесс варки яиц на вид может показаться чрезвычайно простым, а все же многие сталкиваются с проблемами, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Lime. И для того, чтобы яйца варились просто, а скорлупа сама отлетала, стоит разобраться с несколькими простыми секретами.

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Для чего делать отверстие в скорлупе

Существует интересный лайфхак, который может облегчить варку яиц – и он настолько прост, что под силу каждому. Перед тем, как сварить яйцо, его просто нужно проколоть иголкой. Эта маленькая дырочка от канцелярской кнопки или иглы может сделать чудеса – после этого яйца будут чиститься чрезвычайно просто.

Это поможет предотвратить приклеивание скорлупы к белку, и тогда готовые яйца будут легко чиститься, а скорлупа будет слетать мгновенно.



Яйца можно легко сварить / Фото Pexels

Как правильно проколоть яйцо?

Учитывайте то, что отверстие всегда нужно делать на тупой стороне яйца, ведь именно там в яйце расположена воздушная камера. Если вы сделаете отверстие в любом другом месте – вверху или сбоку, скорлупа может просто треснуть и вы останетесь без яйца.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Но вы можете подстраховаться и использовать еще несколько лайфхаков, чтобы яйца не потрескались во время варки. Для этого нужно всыпать в воду 2 столовые ложки соли, и тогда белок не вытечет даже в случае, если скорлупа не выдержит.

Также яйца перед варкой должны быть комнатной температуры – если вы сразу в кипяток положите холодные яйца, белок непременно вытечет. Лучше не спешить и варить их на медленном огне, ведь именно так вы получите наилучший результат.

Если яйца очень свежие, тогда варить их стоит на 3 минуты дольше.