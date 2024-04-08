Диван станет как новенький: об этом трюке с водкой знают не все

Если у вас дома есть грязный диван и остатки крепких напитков, вы вполне можете очистить его без лишних усилий. Так можно убрать даже застарелые пятна, которые уже въелись в ткань.

Некоторые хозяйки и специалисты убеждены, что водку можно использовать для очистки многих поверхностей – в том числе и застарелых пятен на диване. Вот только в таком случае нужно учесть один очень важный момент.

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Как использовать водку для чистки дивана

Оказывается, с водкой можно делать не только коктейли. Если вы соедините это вещество с обычной водой, оно может стать чрезвычайно эффективным спреем для чистки различных поверхностей и ковров.

Так вы можете дезодорировать свой диван, например. Особенно полезным это будет для владельцев домашних любимцев – ведь несмотря на то, что коты и собаки чрезвычайно милые, часто они оставляют не самый приятный запах в доме. И избавиться от него можно с помощью обычной водки.

Обычно для того, чтобы диван высох после такой чистки и полностью избавился от всех запахов, вам нужен всего час, а в некоторых случаях – даже меньше времени.

Кроме водки, вы также можете использовать и дистиллированный спирт. Он идеально подходит для того, чтобы очистить и дезинфицировать самые разнообразные поверхности – от ванной, до белья, кухонных стульев и даже обуви!



Диван и ковер можно легко почистить водкой / Фото Pexels

Впрочем, вы должны учитывать также то, что такой раствор для уборки все же нужно использовать с осторожностью. Дело в том, что для того, чтобы эффективно уничтожить все вирусы и бактерии, ваша смесь должна содержать по крайней мере 70% спирта. И даже такая концентрация его может привести к некоторым проблемам.

Например, смеси, которые содержат больше спирта, могут быть крепче, но они будут испаряться с поверхностей еще до того, как действительно нейтрализуют микробы на них. И хотя почистить таким методом небольшие поверхности возможно, просто повторно нанося спирт, и большие вещи – например мебель, чистить будет чрезвычайно неудобно.

Поэтому целесообразным способом использования спирта и водки будет смесь с водой, которой вы можете опрыскивать пятна для удаления запахов и грязи.