Крысы способны раскопать семена или уже растение, которое начало расти. Они роют норы, поэтому могут вырвать корни растения, поэтому это приведет к его гибели.

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Вредители довольно опасны, потому что очень быстро размножаются. За один помет они могут рожать до 14 малышей, а самки могут иметь таких пометов до 10 в год. Из сада крыс можно вывести достаточно просто, даже без использования токсичных химикатов.



От крыс из сада можно избавиться с помощью мяты / Фото Pexels

Как избавиться от крыс из сада

Одним из самых эффективных способов, который позволит вам избавиться от крыс – это посадить мяту и другие пахучие травы вокруг вашего сада. У крыс очень чувствительный запах, поэтому они держатся подальше от таких растений, потому что считают их токсичными.

Также вы можете рассыпать на грядках сушеную мяту или смочить в мятное масло ватные спонжики, которые надо будет поставить в крысиные норки. Заменяйте их на новые каждую неделю.

А еще крыс отпугивают другие ароматы трав: базилик, эхинацея, чеснок и тимьян. Если крыс надо отпугнуть уже и немедленно – поставьте сырой лук возле растений.