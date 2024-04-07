Щури здатні розкопати насіння чи вже рослину, яка почала рости. Вони риють нори, тож можуть вирвати коріння рослини, тож це призведе до її загибелі.

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Шкідники є доволі небезпечними, бо дуже швидко розмножуються. За один послід вони можуть народжувати до 14 малюків, а самки можуть мати таких послідів аж 10 на рік. З саду щурів можна вивести досить просто, навіть без використання токсичних хімікатів.



Щурів з саду можна позбутися за допомогою м'яти / Фото Pexels

Як позбутися щурів з саду

Одним з найефективніших способів, який дозволить вам позбутися від щурів – це посадити м’яту та інші пахучі трави навколо вашого саду. У щурів дуже чутливий запах, тому вони тримаються подалі від таких рослин, бо вважають їх токсичними.

Також ви можете розсипати на грядках сушену м’яту або змочити у м’ятну олію ватні спонжики, які треба буде поставити у щурячі нірки. Замінюйте їх на нові кожного тижня.

А ще щурів відлякують інші аромати трав: базилік, ехінацея, часник та чебрець. Якщо щурів треба відлякати вже й негайно – поставте сиру цибулю біля рослин.