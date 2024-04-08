Диван стане як новенький: про цей трюк з горілкою знають не всі

Якщо у вас вдома є брудний диван та залишки міцних напоїв, ви цілком можете очистити його без зайвих зусиль. Так можна прибрати навіть застарілі плями, які вже в'їлися у тканину.

Деякі господині та фахівці переконані, що горілку можна використати для очищення багатьох поверхонь – зокрема і застарілих плям на дивані. Ось тільки у такому випадку потрібно врахувати один дуже важливий момент.

Цікаво Відлякаєте назавжди: як позбутися щурів з городу легко й просто

Як використовувати горілку для чищення дивану

Виявляється, з горілкою можна робити не тільки коктейлі. Якщо ви поєднаєте цю речовину із звичайною водою, вона може стати надзвичайно ефективним спреєм для чищення різних поверхонь та килимів.

Так ви можете дезодорувати свій диван, наприклад. Особливо корисним це буде для власників домашніх улюбленців – адже попри те, що коти та собаки надзвичайно милі, часто вони залишають не найприємніший запах у домі. І позбутися його також можна за допомогою звичайної горілки.

Зазвичай для того, щоб диван висох після такого чищення і повністю позбувся усіх запахів, вам потрібна всього година, а у деяких випадках – навіть менше часу.

Окрім горілки, ви також можете використовувати і дистильований спирт. Він ідеально підходить для того, щоб очистити та дезінфікувати найрізноманітніші поверхні – від ванної, до білизни, кухонних стільців і навіть взуття!



Диван та килим можна легко почистити горілкою / Фото Pexels

Втім, ви маєте зважати також на те, що такий розчин для прибирання все ж потрібно використовувати із обережністю. Річ у тому, що для того, аби ефективно знищити усі віруси та бактерії, ваша суміш повинна містити принаймні 70% спирту. І навіть така концентрація його може призвести до деяких проблем.

Наприклад, суміші, які містять більше спирту, можуть бути міцнішими, але вони будуть випаровуватися з поверхонь ще до того, як справді нейтралізують мікроби на них. І хоча почистити таким методом невеликі поверхні можливо, просто повторно наносячи спирт, та великі речі – наприклад меблі, чистити буде надзвичайно незручно.

Тож найдоцільнішим способом використання спирту та горілки буде суміш з водою, якою ви можете обприскувати плями для видалення запахів та бруду.