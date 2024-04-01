Для того, чтобы подпитывать огород, вы можете использовать немало натуральных удобрений – например, дрожжи, шелухи лука, яичную скорлупу, чайную заварку и настои трав. А еще одно замечательное удобрение – это картофельные очистки. Они не только насыщают огородные культуры питательными веществами, но и могут защитить растения от различных вредителей.

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Для каких растений можно использовать картофельную шелуху?

Несмотря на то, что удобрение из картофеля может получиться замечательным, есть конкретный перечень огородных и садовых культур, для которых оно подойдет. Поэтому перед тем, как подпитывать растения, лучше убедиться, что им это пойдет на пользу, а не во вред.

Использовать шелуху каротпли можно на таких растениях:

бахчевые культуры;

клубника;

малина;

смородина;

баклажаны;

помидоры;

болгарский перец;

шампиньоны и другие грибы;

комнатные растения.

Как сделать удобрение из шелухи

Картофельную шелуху точно не стоит использовать в чистом виде, ведь процессы гниения в сырье могут привести к тому, что в земле появятся вредители и грызуны. Кроме того, неправильное использование шелухи также может спровоцировать и развитие фитофтороза. Для того, чтобы подпитывать растения очистками из картофеля, его нужно правильно приготовить. И вот несколько самых популярных способов: настаивание, замораживание, высушивание и приготовление муки.

Настаивание

Для этого вам нужно поместить все очистки в емкость на 1/3 и залить водой. Оставьте этот раствор настаиваться, а когда шелуха размокнет, подкормите им почву. Для того, чтобы изготовить удобрение для комнатных растений, вам нужно воспользоваться другим способом – залейте очистки от картофеля кипятком и оставьте так на сутки.

Когда настой остынет, полейте им цветы и другие ваши декоративные растения.

Замораживание

Для этого шелуху нужно тщательно помыть и просушить, а после этого положить в полиэтиленовый пакет и поместить в морозилку. Такое удобрение вы должны использовать сразу же после того, как разморозите.

Учитывайте то, что заново замораживать кожуру уже нельзя, ведь они потеряют полезные свойства.

Высушивание

Вы можете высушить картофельную шелуху или в духовке, или на свежем воздухе. Еще один метод сделать удобрение – перебить очистки в муку.