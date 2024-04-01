Для того, щоб підживлювати город, ви можете використовувати чимало натуральних добрив – наприклад, дріжджі, лушпиння цибулі, яєчну шкаралупу, чайну заварку та настої трав. А ще одне чудове добриво – це картопляні очистки. Вони не тільки насичують городні культури поживними речовинами, але і можуть захистити рослини від різних шкідників.

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Для яких рослин можне використовувати картопляне лушпиння?

Попри те, що добриво з картоплі може вийти чудовим, є конкретний перелік городніх і садових культур, для яких воно підійде. Тож перед тим, як підживлювати рослини, краще переконатися, що їм це піде на користь, а не на шкоду.

Використовувати лушпиння каротплі можна на таких рослинах:

баштанні культури;

полуниця;

малина;

смородина;

баклажани;

помідори;

болгарський перець;

печериці та інші гриби;

кімнатні рослини.

Як зробити добриво із лушпиння

Картопляне лушпиння точно не варто використовувати у чистому вигляді, адже процеси гниття у сировині можуть призвести до того, що у землі з'являться шкідники та гризуни. Окрім того, неправильне використання лушпиння також може спровокувати і розвиток фітофторозу. Для того, щоб підживлювати рослини очистками з картоплі, його потрібно правильно приготувати. І ось кілька найпопулярніших способів: настоювання, заморожування, висушування та приготування борошна.

Настоювання

Для цього вам потрібно помістити усі очистки до ємності на 1/3 та залиити водою. Залиште цей розчин настоюватися, а коли лушпиння розмокне, підживіть ним ґрунт. Для того, щоб виготовити добриво для кімнатних рослин, вам потрібно скористатися іншим способом – залийте очистки від картоплі окропом та залиште так на добу.

Коли настій охолоне, полийте ним квіти та інші ваші декоративні рослини.

Заморожування

Для цього лушпиння потрібно ретельно помити та просушити, а після цього покласти до поліетиленового пакету та помістити у морозилку. Таке добриво ви маєте використати відразу ж після того, як розморозите.

Зважайте на те, що заново заморожувати шкірки вже не можна, адже вони втратять корисні властивості.

Висушування

Ви можете висушити картопляне лушпиння або в духовці, або на свіжому повітрі. Ще один метод зробити добриво – перебити очистки на борошно.