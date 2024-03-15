2 рецепта для старой жидкой сметаны: не выбрасывайте ее
Источник:Главред
Если вы нашли у себя в холодильнике старую сметану, о которой забыли недели назад, не спешите ее выбрасывать. Она еще может вам пригодиться и дополнить несколько интересных рецептов.
Вероятно, со всеми случалась эта ситуация, когда вы находите старую, заброшенную пачку сметаны и просто выбрасываете ее, потому что подозреваете, что она уже невкусная. Но делать это совсем необязательно. Гораздо лучше будет использовать ее для нескольких рецептов.
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Впрочем, обратите внимание на то, как давно вышел срок годности вашей сметаны. Если она уже очень давно испорчена, использовать ее в пищу, конечно же, нельзя. Но если сметана просто "не в форме", ее еще можно спасти.
Кекс к чаю
Если вы хотите выпить чаю, но никаких сладостей в доме нет, вот здесь вам может прийти на помощь ваша старая сметана, а также еще несколько ингредиентов.
В частности, вам понадобятся:
- 3 яйца;
- 150 граммов сахара;
- 200 миллилитров сметаны;
- 70 граммов сливочного масла;
- 200 граммов муки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- четверть чайной ложки соды и столько же соли.
Сначала вам нужно взбить яйца с сахаром – вы можете или использовать миксер, или воспользоваться обычным венчиком или даже ложкой. После этого добавьте к смеси свою старую сметану и хорошо перемешайте.
После этого растопите масло и добавьте его в миску, просейте муку и смешайте ее с содой, разрыхлителем и солью. По желанию вы можете добавить свежие или замороженные ягоды. Но если вы используете свежие ягоды, не забудьте их очень хорошо помыть и просушить перед тем, как добавлять в тесто. А в случае использования замороженных ягод вам не нужно предварительно размораживать их.Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.
Все это хорошо перемешайте, застелите форму пергаментом и смажьте маслом, а после этого влейте в нее тесто.
Выпекать кекс нужно при температуре 180 градусов примерно полчаса.
Оладьи на сметане
Для этого рецепта вам понадобится немного больше сметаны, и эти оладьи точно того стоят.
Вам нужно взять:
- 400 миллилитров негустой сметаны;
- 2 – 3 столовые ложки сахара;
- 1 яйцо;
- щепотка соли;
- 200 – 230 граммов муки;
- масло для жарки;
- чайная ложка соды без верха.
Кстати, вместо сметаны в этом рецепте вы также можете использовать закваску, кефир или ряженку. Учитывайте и то, что количество муки, которую нужно использовать, может меняться в зависимости от того, насколько густая ваша сметана.
Смешайте сметану, яйцо, соль и сахар, а после этого просейте муку вместе с содой, а затем добавьте их к смеси и хорошо перемешайте. По консистенции ваше тесто должно напоминать густую сметану. После этого жарьте оладьи на среднем огне.