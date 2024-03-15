2 рецепти для старої рідкої сметани: не викидайте її

Якщо ви знайшли у себе в холодильнику стару сметану, про яку забули тижні тому, не поспішайте її викидати. Вона ще може стати вам у пригоді і доповнити кілька цікавих рецептів.

Певно, з усіма траплялася ця ситуація, коли ви знаходите стару, занедбану пачку сметани і просто викидаєте її, бо підозрюєте, що вона вже несмачна. Та робити це зовсім необов'язково. Набагато краще буде використати її для кількох рецептів.

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Втім, зверніть увагу на те, як давно вийшов термін придатності вашої сметани. Якщо вона вже дуже давно зіпсована, використовувати її в їжу, звісно ж, не можна. Та якщо сметана просто "не в формі", її ще можна врятувати.

Кекс до чаю

Якщо ви хочете випити чаю, але жодних солодощів у домі немає, ось тут вам може прийти на допомогу ваша стара сметана, а також ще кілька інгредієнтів.

Зокрема, вам знадобляться:

3 яйця;

150 грамів цукру;

200 мілілітрів сметани;

70 грамів вершкового масла;

200 грамів борошна;

1 чайна ложка розпушувача;

чверть чайної ложки соди та стільки ж солі.

Спершу вам потрібно збити яйця із цукром – ви можете або використати міксер, або ж скористатися звичайним вінчиком чи навіть ложкою. Після цього додайте до суміші свою стару сметану та добре перемішайте.

Після цього розтопіть масло та додайте його в миску, просійте борошно і змішайте його із содою, розпушувачем і сіллю. За бажанням ви можете додати свіжі чи заморожені ягоди. Та якщо ви використовуєте свіжі ягоди, не забудьте їх дуже добре помити та просушити перед тим, як додавати у тісто. А у випадку використання заморожених ягід вам не потрібно попередньо розморожувати їх.

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Все це добре перемішайте, застеліть форму пергаментом і змастіть олією, а після цього влийте у неї тісто.

Випікати кекс потрібно за температури 180 градусів приблизно пів години.

Оладки на сметані

Для цього рацепту вам знадобиться трохи більше сметани, та ці оладки точно того варті.

Вам потрібно взяти:

400 мілілітрів негустої сметани;

2 – 3 столові ложки цукру;

1 яйце;

дрібка солі;

200 – 230 грамів борошна;

олія для смаження;

чайна ложка соди без верху.

До речі, замість сметани у цьому рецепті ви також можете використати закваску, кефір чи ряжанку. Враховуйте і те, що кількість борошна, яку потрібно використати, може змінюватися в залежності від того, наскільки густа ваша сметана.

Змішайте сметану, яйце, сіль і цукор, а після цього просійте борошно разом із содою, а потім додайте їх до суміші і добре перемішайте. За консистенцією ваше тісто має нагадувати густу сметану. Після цього смажте оладки на середньому вогні.