Как освежить одежду без стирки: 5 легких способов "на скорую руку"

Иногда случается так, что уже нужно выходить из дома, а вы в последний момент замечаете, что любимая рубашка или брюки уже выглядят не очень презентабельно. Конечно, лучше всего в таком случае бросить одежду в стирку, но можно ее и временно "освежить".

Затхлый запах на одежде может сразу выдать, что ее давно не стирали, поэтому если вы не успели заняться чисткой, нужно скрыть его до выхода из дома, сообщает 24 Канал.

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Используйте эфирные масла

Если от вашей одежды неприятно или затхло пахнет, проблему можно устранить с помощью эфирных масел. Для этого возьмите бутылку с пульверизатором, залейте туда воду и добавьте несколько капель душистого масла. Сбрызните свою одежду и дождитесь, пока она немного высохнет.

Проветрите одежду

Если есть совсем немного времени, тогда можно воспользоваться простым, но эффективным методом – вывесить одежду на балконе, чтобы воздух циркулировал вокруг нее. Так вы нейтрализуете все запахи, и одежда будет чувствоваться свежее.

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Добавьте немного соды

Если проблема – запах пота под мышками, тогда его можно нейтрализовать с помощью обычной пищевой соды. Для этого вам нужно посыпать загрязненные места порошком и оставить на некоторое время.



Содой можно убрать запах с одежды / Фото Pexels

Сода известна тем, что она может впитывать в себя неприятные запахи, и уже через несколько минут ваша рубашка будет ощущаться чище.

Спрей из белого уксуса

Для этого средства вам нужно смешать 150 миллилитров белого уксуса и столько же воды. Налейте смесь в пульверизатор и опрыскайте одежду и обувь с неприятным запахом.

Как только одежда высохнет, кислый запах уксуса исчезнет бесследно, и она будет выглядеть, как будто вы ее только что постирали.

Соль

Если ткань выглядит тусклой и выцветшей, можно замочить ее в миске с холодной водой и 4 столовыми ложками соли. Это поможет не только удалить любую грязь, но и вернуть одежде цвет.

После этого можно ускорить высыхание с помощью фена, но лучше не использовать очень горячий воздух.