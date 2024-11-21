Як освіжити одяг без прання: 5 легких способів “на швидку руку”

Іноді трапляється так, що вже потрібно виходити з дому, а ви в останню мить помічаєте, що улюблена сорочка чи штани вже виглядають не дуже презентабельно. Звісно, найкраще у такому випадку кинути одяг в прання, але можна його й тимчасово “освіжити”.

Затхлий запах на одязі може відразу видати, що його давно не прали, тож якщо ви не встигли зайнятися чищенням, потрібно приховати його до виходу з дому, повідомляє 24 Канал.

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Використайте ефірні олії

Якщо від вашого одягу неприємно чи затхло пахне, проблему можна усунути за допомогою ефірних олій. Для цього візьміть пляшку з пульверизатором, залийте туди воду та додайте кілька крапель запашної олії. Збризніть свій одяг та дочекайтеся, поки він трохи висохне.

Провітріть одяг

Якщо є зовсім трохи часу, тоді можна скористатися простим, але ефективним методом – вивісити одяг на балконі, щоб повітря циркулювало навколо нього. Так ви нейтралізуєте всі запахи, і одяг відчуватиметься свіжішим.

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Додайте трохи соди

Якщо проблема – запах поту під пахвами, тоді його можна нейтралізувати за допомогою звичайної харчової соди. Для цього вам потрібно посипати забруднені місця порошком та залишити на деякий час.



Содою можна прибрати запах з одягу / Фото Pexels

Сода відома тим, що вона може вбирати у себе неприємні запахи, і вже за кілька хвилин ваша сорочка буде відчуватися чистішою.

Спрей з білого оцту

Для цього засобу вам потрібно змішати 150 мілілітрів білого оцту та стільки ж води. Налийте суміш у пульверизатор та обприскайте одяг та взуття з неприємним запахом.

Щойно одяг висохне, кислий запах оцту щезне безслідно, і він виглядатиме, наче ви його щойно випрали.

Сіль

Якщо тканина виглядає тьмяною і вицвілою, можна замочити її у мисці з холодною водою та 4 столовими ложками солі. Це допоможе не тільки видалити будь-який бруд, але й повернути одягу колір.

Після цього можна прискорити висихання за допомогою фена, але краще не використовувати дуже гаряче повітря.