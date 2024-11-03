Если вы хотите держать дома больше цикламенов, вам совсем необязательно сразу же бежать в магазин, сообщает 24 Канал со ссылкой на Flowers.UA. На самом деле вы можете размножить растение дома без особых усилий.

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Как вырастить цикламен из семян?

Конечно, это не очень простой способ, но действенный. Семена можно получить двумя способами: или купить в магазине, или взять со зрелого растения. Посадить семена нужно в горшок с влажной почвой на расстоянии примерно в 3 сантиметра друг от друга.

После этого горшок нужно поместить в затененное место, а лучше накрыть темной пленкой. Уже через месяц – полтора вы сможете любоваться первыми ростками. А через полгода ростки уже можно будет рассадить по разным горшкам. Впрочем, приготовьтесь к тому, что первое цветение наступит не раньше, чем через полтора года.

Как размножить цикламен делением клубня?

К такому типу размножения можно приступать только после этапа цветения. Для этого нужно достать луковицу из почвы, тщательно ее высушить и разрезать на несколько частей. Места размеров присыпьте углем – активированным или древесным, или любым другим антисептиком.

На каждой части обязательно должна быть почка или несколько корней. После посадки поставьте горшок с цикламеном в прохладную комнату и регулярно поливайте растение, впрочем, без избытка.



Цикламен легко вырастить дома / Фото Pexels

Как размножить цикламен розеткой?

Розетками удастся размножить только европейский цикламен – из-за того, что рожки, то есть побеги на клубнях, появляются далеко не у всех сортов. А процесс заключается в том, что розетку нужно оторвать от клубня и посадить в горшок с увлажненным грунтом, а потом прикрыть сверху пакетом, пленкой или стеклянной банкой.

Как размножить цикламен листьями?

Этот способ, к сожалению, не очень эффективен, и применять его можно только к европейскому цикламену. Вам нужно оторвать листочек с небольшой частью луковицы и поставить в чашку с водой. Дождитесь, пока прорастут корни, а тогда посадите в грунт и накройте банкой. Первые ростки должны появиться уже через 2 – 3 недели.