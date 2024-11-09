В идеале, если вы обнаружили, что обувь не подходит вам по размеру, ее нужно вернуть в магазин и выбрать другую пару сообщает 24 Канал со ссылкой на Comfy. Впрочем, не всегда это возможно, поэтому тогда надо искать альтернативные пути решения проблемы.
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Как разносить зимнюю обувь
Если вы решили растягивать ботинки, а не менять их на те, которые подходят по размеру, сначала нужно учесть несколько важных нюансов.
- Лучше всего растягиваются кожаные изделия;
- хуже всего разнашивается кожзаменитель – материал известен тем, что держит форму при любых условиях;
- не стоит проводить растягивание тканевой обуви в домашних условиях;
- если вы повредите изделие во время растяжения, его уже не удастся вернуть по гарантии.
Итак, существует три типа растяжения обуви: механический, термический и с обработкой жидкостями. Кожа и замша – это наиболее податливые материалы, и они становятся эластичными под воздействием высокой или низкой температуры.
Первый способ растяжения в домашних условиях – обдать пару обуви кипятком. Для этого нужно поставить пару ботинок в ванну или раковину, наполнить ботинки изнутри кипятком и сразу же слить его. Дайте изделиям остыть.
Обувь можно растянуть / Фото Pexels
После этого наденьте широкие носки и наденьте обувь. Если вы не хотите мочить ботинки, внутрь можете поместить полиэтиленовый пакет.
Другой метод – замораживания обуви. Способ подойдет только в случае, если обувь выглядит прочной и неприхотливой. Вам нужно взять два пакета, наполнить их водой и поставить внутрь ботинок. Поставьте в морозильную камеру до замерзания воды. Подождите, пока лед подтает, а тогда уже вынимайте пакеты.
Этот способ достаточно эффективен, если нужно увеличить ширину туфель.
Также вы можете попробовать потереть внутреннюю и внешнюю часть ботинок спиртом или водкой, а потом поносить их несколько часов. Спирт сделает материал более эластичным, и тогда обувь можно будет увеличить в размере.