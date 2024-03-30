Не выбрасывайте яичную скорлупу: вот 5 способов ее использовать на огороде

Яичная скорлупа – это мусор, который непременно остается после приготовления яичницы или выпечки. Впрочем, не спешите ее выбрасывать, ведь она может быть полезнее, чем вы думаете.

Яичная скорлупа – это прямо-таки незаменимое удобрение, поэтому лучше храните ее в отдельном месте, и когда вы соберете ее вдоволь, вы очень быстро поймете, насколько она полезна для вашего сада и огорода.

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Как использовать яичную скорлупу

Скорлупа – это, прежде всего удобрение. Такая полезная она из-за того, что на 90% состоит из карбоната кальция, а этот элемент чрезвычайно полезен для того, чтобы растения полноценно развивались. Впрочем, те 10%, оставшиеся – это также чрезвычайно питательные для растений вещества, в частности, цинк, фтор, марганец и еще около 20 других элементов, которые точно положительно повлияют на урожайность ваших культур.

Все, что вам нужно сделать для того, чтобы получить хороший урожай – это измельчить скорлупу и рассыпать ее на участке. После этого землю нужно перекопать.

Кроме того, скорлупа является естественным известковым удобрением, и его действие напоминает мел и, соответственно, известь. Поэтому яичная скорлупа не только удобрит почву, но и прекрасно ее раскисляет. Поэтому тем культурам, которые нуждаются в нейтральной или слабощелочной земле такая подпитка просто необходима.



Скорлупа из яиц может быть удобрением / Фото Pexels

А к таким растениям относятся пасленовые, капустные, тыквенные и бобовые культуры. Не помешает скорлупа также корнеплодам, луковым культурам и зелени.

Следующее важное свойство скорлупы – это разрыхление почвы. Этот продукт может легко уменьшить его плотность и таким способом повысить водо- и воздухопроницаемость.

Используют скорлупу и для борьбы с заразихой. Если вы добавите к измельченной скорлупе масло и закопаете ее в местах, где видели этих вредителей, через некоторое время вы заметите, что медведки погибают.

Может яичная скорлупа выступать и в качестве эффективной и полезной мульчи. Особенно важно ее выкладывать возле косточковых деревьев – например, черешен, вишен, абрикосов и слив.