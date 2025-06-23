Как правильно помыть клубнику: 3 секретных способа

Клубнику перед употреблением надо тщательно помыть. Промывание под сточной водой без помощи рук малоэффективно, поэтому нужно принять несколько методов, чтобы ягоды были готовы к употреблению.

Есть немытую клубнику не стоит, пишет 24 Канал. На плодах могут быть паразиты, которые незаметны для нас, и даже остатки пестицидов. Чтобы безопасно потреблять клубнику и сохранить натуральный вкус и аромат ягоды, нужно ее промывать не только в воде.

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После покупки клубники надо мыть столько ягод, сколько вы планируете съесть. Немытая клубника хранится дольше, а вот помытая может быстро испортиться и заплесневеть. В жаркие дни ягоды лучше всего хранить в холодильнике.

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Как помыть клубнику

Если клубника очень грязная, то сначала ее надо намочить в емкости с водой на несколько минут, чтобы все лишние частицы, грязь и песок осели на дно. После этого ягоды надо промыть под проточной водой до тех пор, пока они не будут все чистыми.



Клубнику нужно тщательно мыть / Фото Pexels

Для мытья клубники часто используют соль, воду или уксус. Они не повлияют на вкус ягод, а польза от них очевидна.

Мытье содой

Клубнику стоит замочить в растворе с пищевой содой. В глубокую миску насыпьте чайную ложку соды на 1 литр воды. Достаточно подержать ягоды в воде до 5 минут, чтобы они тщательно очистились. Чтобы смыть остатки соды, нужно промыть клубнику в проточной воде.

Мытье уксусом

Этот метод полезен тем, что помогает смыть все пестициды с тепличных ягод. В миску нужно налить холодную воду и чашку яблочного или винного уксуса. Далее погрузите клубнику на 5 минут и тщательно помойте.

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Мытье солью

Замачивание клубники в соленой воде позволяет избавиться от крошечных жучков – личинок плодовых мух, которые сверху на клубнике незаметны. На один стакан холодной воды понадобится 1 чайная ложка соды. Оставьте в растворе клубнику на 5 минут, а тогда промойте ягоды под струей проточной воды.