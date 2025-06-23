Як правильно помити полуницю: 3 секретних способи

Полуницю перед вживанням треба ретельно помити. Промивання під стічною водою без допомоги рук є малоефективним, тому потрібно вжити кілька методів, щоб ягоди були готовими до вживання.

Їсти немиту полуницю не варто, пише 24 Канал. На плодах можуть бути паразити, які непомітні для нас, та навіть залишки пестицидів. Щоб безпечно споживати полуницю й зберегти натуральний смак та аромат ягоди, потрібно її промивати не лише у воді.

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Після купівлі полуниці треба мити стільки ягід, скільки ви плануєте з’їсти. Немита полуниця зберігається довше, а от помита може швидко зіпсуватися й запліснявіти. У спекотні дні ягоди найкраще зберігати в холодильнику.

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Як помити полуницю

Якщо полуниця дуже брудна, то спочатку її треба намочити у ємності з водою на кілька хвилин, щоб всі зайві частинки, бруд та пісок осіли на дно. Після цього ягоди треба промити під протічною водою до тих пір, поки вони не будуть всі чистими.



Полуницю потрібно ретельно мити / Фото Pexels

Для миття полуниці часто використовують сіль, воду чи оцет. Вони не вплинуть на смак ягід, а користь від них очевидна.

Миття содою

Полуницю варто замочити в розчині з харчовою содою. У глибоку миску насипте чайну ложку соди на 1 літр води. Достатньо потримати ягоди у воді до 5 хвилин, щоб вони ретельно очистилися. Щоб змити залишки соди, потрібно промити полуницю в протічній воді.

Миття оцтом

Цей метод корисний тим, що допомагає змити всі пестициди з тепличних ягід. У миску потрібно налити холодну воду та чашку яблучного чи винного оцту. Далі занурте полуницю на 5 хвилин й ретельно помийте.

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Миття сіллю

Замочування полуниці в солоній воді дозволяє позбутися крихітних жучків – личинок плодових мух, які зверху на полуниці є непомітними. На одну склянку холодної води знадобиться 1 чайна ложка соди. Залишіть в розчині полуницю на 5 хвилин, а тоді промийте ягоди під струменем протічної води.