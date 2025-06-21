Після розморозки таку черешню можна додавати до сніданків, смузі, випічки та різних страв, пише 24 Канал. Заморожування черешні дозволяє зберегти її природний смак та максимальну кількість вітамінів й мікроелементів. У морозилку її можна ставити з кісточками чи без них. Зберігаються черешні у морозильній камері від 6 до 12 місяців.

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Як заморозити черешню на зиму

У зимову пору морожена черешня стає справжньою знахідкою, оскільки містить в собі багато вітамінів та антиоксидантів. Заморожування є найкращим способом збереження черешень.

Спочатку потрібно підготувати черешні. Їх треба ретельно помити й відкинути пошкоджені та перестиглі плоди. Усю черешню розкладіть на паперові рушнички, щоб вона висохла. За бажанням, зверху можна промокнути рушником. Черешня у морозилку має ставитися сухою. Це вбереже фрукти від кристалів льоду.



Прості поради заморожування черешні / Фото Pexels

Розсипний метод

Викладіть фрукти в один шар на деко застелене пергаментом й покладіть в морозилку. Через кілька годин її потрібно пересипати в пакет чи контейнер. Цей метод допомагає черешням не злипнутися. Окрім того, їх потім буде набагато легше дозувати.

З цукром

Для заморожування черешні з цукром, спочатку спеціальним інструментом з неї треба дістати кісточки та викласти ягоди в контейнер шарами. Кожен шар потрібно пересипати цукром. На один кілограм вам знадобиться від 100 до 200 грамів. Таке заморожування підійде в тому випадку, якщо ви хочете використовувати черешню до випічки.

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У вигляді пюре

Очищену від кісточок черешню потрібно подрібнити в блендері з невеликою кількістю цукру й розлити в пластикові контейнери. Взимку таку черешню можна використовувати до соусів, смузі чи морозива.

У власному соку

З третини черешень потрібно зробити пюре у блендері з невеликою кількістю цукру. Тоді ягоди розставити в контейнери наполовину, додати пюре та поставити в морозилку. У холодну пору такі черешні підійдуть до млинців.