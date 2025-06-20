З черв’яками у черешнях зіштовхувалися майже всі, пише 24 Канал. Ця неприємність не дозволяла нам далі спокійно вживати фрукти, тож все викидалося у смітник. Не всі черешні є хробачливими, а для того, щоб в цьому переконатися, потрібно зробити просту та дієву дію.

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Як вивести черв’яків з черешень

До найпопулярнішого методу належить сольовий розчин, який вимагатиме від вас мінімум зусиль. Потрібно замочити черешні у воді, розчинивши у ній сіль. На 1 літр потрібна 1 столова ложка солі.



Черешні самі виповзуть з сольового розчину / Фото Pexels

Занурте у сольовий розчин черешні на 30 хвилин. Після зазначеного часу, всі хробаки повинні виплисти на поверхню. Якщо їх не буде, то це ознака, що черешні не червиві.

Крім цього популярного методу, можна залити черешні дуже холодною водою. Температурний шок вб’є черв’яків, тож всередині вони вже будуть неживими.

До слова! Щоб слимаки не наблизилися до грядок та не знищили увесь урожай, варто скористатися одним дієвим розчином.

Є ще один дієвий метод, який полягає в тому, щоб помістити урожай у відро та закрити його харчовою плівкою. Все потрібно залишити на кілька годин, а тоді можна виймати. Метод є ефективним завдяки тому, що через плівку хробакам не вистачає кисню й вони гинуть.

Якщо все ж таки ви з’їсте черешню з хробаком, то проблем не буде. Личинки вишневої мухи вважаються безпечними для здоров’я, тож не несуть ніякої шкоди.