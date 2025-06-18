Якщо ви займаєтеся садівництвом та городництвом, тоді вже знаєте, що для отримання гарного урожаю потрібно не тільки підживлювати город, сапати рослини та поливати їх, але й боротися зі шкідниками, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І равлики – це неочевидна загроза, але вони можуть наробити у вас на грядках чимало біди.

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Як позбутися слимаків та равликів на городі?

І слимаки, і равлики – це ті шкідники, що люблять поласувати і квітами, і плодовими культурами, залишаючи їх по собі пошарпаними та нерівними. І якщо ви не хочете використовувати у себе на городі пестициди, ви можете скористатися іншими, натуральними методами, що допоможуть тримати їх на відстані.

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Один зі способів – це приготування ефективного домашнього розчину, яким обприскують рослини. Тоді вони стають несмачними для слимаків, і це їх відлякує від вашого городу. Весь секрет криється у головці часнику, яку потрібно прокип'ятити у воді протягом 20 хвилин.



Часниковий розчин проганяє слимаків / Фото Pexels

Після цього розведіть воду з часником у 10 разів – і так створите простий і дешевий засіб від шкідників. Втім, коли ви будете застосовувати його в себе на квітнику та городі, важливо пам'ятати про кілька важливих моментів.

Перш за все, для того, аби отримати результати, регулярний полив засобом є надзвичайно важливим. Для цього завдання радять використовувати лійку з дрібним фільтром, аби уникнути перезволоження грядок.

До слова, ми вже розповідали, як позбутися комарів на дачі – ці шкідники також можуть дратувати, і відігнати їх геть простіше, ніж може здатися.

Розчин поглинається рослиною під час росту, і листя стає надзвичайно неприємним на смак на решту року. Найкраще буде використовувати засіб на кількох конкретних рослинах – а саме на клематисі, жоржинах та чорнобривцях.

До речі, користь від часнику полягає не тільки в тому, що він відлякує равликів від городу – насправді такий розчин може стати ще й органічним добривом для вашої зелені. Зважайте, що часник багатий на сірку, і це допомагає йому боротися з грибком, тож такий засіб буде досить ефективним проти різних заражень.