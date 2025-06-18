Если вы занимаетесь садоводством и огородничеством, тогда уже знаете, что для получения хорошего урожая нужно не только подпитывать огород, сажать растения и поливать их, но и бороться с вредителями, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И улитки – это неочевидная угроза, но они могут наделать у вас на грядках немало беды.

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Как избавиться от слизней и улиток на огороде?

И слизни, и улитки – это те вредители, что любят полакомиться и цветами, и плодовыми культурами, оставляя их после себя потрепанными и неровными. И если вы не хотите использовать у себя на огороде пестициды, вы можете воспользоваться другими, натуральными методами, что помогут держать их на расстоянии.

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Один из способов – это приготовление эффективного домашнего раствора, которым опрыскивают растения. Тогда они становятся невкусными для слизней, и это их отпугивает от вашего огорода. Весь секрет кроется в головке чеснока, которую нужно прокипятить в воде в течение 20 минут.



Чесночный раствор прогоняет слизней / Фото Pexels

После этого разведите воду с чесноком в 10 раз – и так создадите простое и дешевое средство от вредителей. Впрочем, когда вы будете применять его у себя на цветнике и огороде, важно помнить о нескольких важных моментах.

Прежде всего, для того, чтобы получить результаты, регулярный полив средством является чрезвычайно важным. Для этой задачи советуют использовать лейку с мелким фильтром, чтобы избежать переувлажнения грядок.

К слову, мы уже рассказывали, как избавиться от комаров на даче – эти вредители также могут раздражать, и отогнать их совсем проще, чем может показаться.

Раствор поглощается растением во время роста, и листья становятся чрезвычайно неприятным на вкус на остаток года. Лучше всего будет использовать средство на нескольких конкретных растениях – а именно на клематисе, георгинах и бархатцах.

Кстати, польза от чеснока заключается не только в том, что он отпугивает улиток от огорода – на самом деле такой раствор может стать еще и органическим удобрением для вашей зелени. Учитывайте, что чеснок богат серой, и это помогает ему бороться с грибком, поэтому такое средство будет достаточно эффективным против различных заражений.