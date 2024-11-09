Правильная техника мытья способна сохранить яркость и блеск волос, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Как мыть рыжие волосы

Если же мыть волосы неправильно и неподобающе за ними ухаживать, то это может привести к потускнению волос, даже если ваш цвет естественный. Чтобы сохранить яркий цвет, стоит воспользоваться одним действенным трюком.

Во время мытья волос надо мыть волосы только теплой водой. Если вы любите горячий душ, то вам нужно будет отказаться от воды высокой температуры. Некоторые говорят, что можно использовать не только теплую, но и даже холодную, если она не вызовет у вас дискомфорта.

Дело в том, что горячая вода открывает кутикулы волос и позволяет цвету быстрее вымываться.



Рыжие волосы нужно правильно мыть / Фото Pexels

Есть определенные шампуни и кондиционеры, которые придают цвет. Они помогут сделать волосы ярче и сохранить блеск. Впрочем, выбирать нужно шампуни без сульфатов, поскольку они способны удалить цвет волос. А для тех, кто любит пользоваться выпрямителями или бигудями, стоит использовать термозащитный спрей.

Также для того, чтобы сохранить цвет, вы можете уменьшить количество мытья волос. Это означает, что время от времени следует применять сухой шампунь для рыжеволосых, который еще и придаст прическе объема и текстуры.