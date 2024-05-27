Уборка еще никогда не была такой быстрой: 5 лайфхаков, которые меняют все

Качественная уборка квартиры, на которую при этом не нужно тратить много времени - это, наверное, мечта многих людей. И сократить время на чистку дома вполне возможно.

Если вам надоело тратить часы на уборку, стоит попробовать несколько новых методов, которые помогут справиться со всеми этими задачами гораздо быстрее. Так вы сэкономите время на гораздо более интересные и приятные вещи – хобби, прогулки и отдых.

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Составьте план уборки

Для того, чтобы уборка проходила и действительно быстро, нужно иметь четкое представление, что именно вы собираетесь делать. Если у вас достаточно большой дом, нужно определить, что будет более эффективным: убирать комнату за комнатой или поочередно выполнять задачи.

Также помните, что убирать всегда нужно сверху вниз, иначе грязь будет оседать на только что убранные места. И пыль лучше вытирать сухой тряпкой – это займет меньше времени, чем распыление различных средств.

Делайте немного, но чаще

Уборку не обязательно откладывать на один день. Вы можете разделить чистку всего дома на небольшие задачи и выполнять их постепенно в разные дни. Например, один день – мытье посуды и плиты, другой – мытье пола, следующий – раскладывание всех вещей по местам и так далее.

Также важно убирать вещи, которыми вы пользовались, сразу – это поможет избежать очень большого количества беспорядка за считанные минуты.



Уборку нужно проводить часто / Фото Pexels

Обратите внимание на средства для уборки

Для максимально эффективной уборки эффективными также должны быть и ваши инструменты и моющие средства. Их лучше всего держать в ведре или тележке, которую вы можете переносить с собой из комнаты в комнату.

Для того, чтобы убирать грязные поверхности, лучше всего будет запастись тряпкой из микрофибры – ткань поможет сократить количество протираний, что нужны для очистки. Впрочем, тряпку не нужно мочить, если вы только вытираете пыль.

Используйте кондиционер для белья

Во время уборки стоит добавить в воду совсем немного этого средства. Если вы будете вытирать поверхности с его использованием, на них будет оседать меньше пыли.

Пользуйтесь народными средствами

Если вы не хотите тратить деньги на дорогие химические средства, вы можете воспользоваться народными способами очистки поверхностей. Очень часто они будут не менее эффективными, а также натуральными и без привлечения химии.