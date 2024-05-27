Прибирання ще ніколи не було таким швидким: 5 лайфхаків, що змінюють все

Якісне прибирання квартири, на яке водночас не потрібно витрачати багато часу – це, певно, мрія багатьох людей. І скоротити час на чищення дому цілком можливо.

Якщо вам набридло витрачати години на прибирання, варто спробувати кілька нових методів, які допоможуть впоратися із усіма цими завданнями набагато швидше. Так ви зекономите час на набагато цікавіші та приємніші речі – хобі, прогулянки та відпочинок.

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Складіть план прибирання

Для того, щоб прибирання проходило і справді швидко, потрібно мати чітке уявлення, що саме ви збираєтеся робити. Якщо ви маєте досить великий дім, потрібно визначити, що буде більш ефективним: прибирати кімнату за кімнатою чи по черзі виконувати завдання.

Також пам'ятайте, що прибирати завжди потрібно згори вниз, інакше бруд буде осідати на щойно прибрані місця. І пил краще витирати сухою ганчіркою – це забере менше часу, ніж розпилення різноманітних засобів.

Робіть трохи, але частіше

Прибирання не обов'язково відкладати на один день. Ви можете розділити чищення всієї оселі на невеликі завдання та виконувати їх поступово у різні дні. Наприклад, один день – миття посуду та плити, інший – миття підлоги, наступний – розкладання усіх речей по місцях і так далі.

Також важливо прибирати речі, якими ви користувалися, одразу – це допоможе уникнути дуже великої кількості безладу за лічені хвилини.



Прибирання потрібно проводити часто / Фото Pexels

Зверніть увагу на засоби для прибирання

Для максимально ефективного прибирання ефективними також мають бути і ваші інструменти та мийні засоби. Їх найкраще тримати у відрі чи візку, який ви можете переносити із собою з кімнати до кімнати.

Для того, щоб прибирати брудні поверхні, найкраще буде запастися ганчіркою із мікрофібри – тканина допоможе скоротити кількість протирань, що потрібні для очищення. Втім, ганчірку не потрібно мочити, якщо ви тільки витираєте пил.

Використовуйте кондиціонер для білизни

Під час прибирання варто додати у воду зовсім трохи цього засобу. Якщо ви будете витирати поверхні з його використанням, на них буде осідати менше пилу.

Користуйтеся народними засобами

Якщо ви не хочете витрачати гроші на дорогі хімічні засоби, ви можете скористатися народними способами очищення поверхонь. Дуже часто вони будуть не менш ефективними, а також натуральними та без залучення хімії.