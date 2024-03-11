Командная работа – это когда группа людей работает вместе для общей цели. Такая работа может привести к большему успеху, когда каждый человек в команде добровольно выполняет свою работу и ставит цели в приоритет. И руководителю нужно приложить усилия для того, чтобы проект действительно работал так, как следует.

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Подавайте пример

Лидеру чрезвычайно важно выполнять действия, которые будут видеть другие члены его команды. Вам нужно убедиться, что вы доступны для общения, и что вы привлекаете людей к работе, которую вы выполняете. Не забывайте также о том, чтобы оказывать нужную помощь на каждом этапе вашего проекта. Несмотря на то, что члены команды, скорее всего, не будут искать помощи постоянно, они будут чувствовать себя значительно комфортнее, если будут знать, что могут обратиться за ней, когда это действительно необходимо.

Ставьте разумные цели

Если вы хотите вдохновить свою команду на сотрудничество, вам нужно подумать над тем, чтобы установить для своих работников действительно четкие и достижимые цели, которых команда может достичь благодаря совместной работе.

Убедитесь также, что каждый член вашей команды понимает цели проекта. Именно достижение цели, даже незначительной, может мотивировать ваших работников на дальнейшую работу.



Команде нужно выставлять достижимые цели / Фото Pexels

Поощряйте работников

Обычно, когда люди чувствуют себя достаточно комфортно в команде, они участвуют в разговорах и учатся друг у друга. Старайтесь поощрять приятные и непринужденные социальные встречи и групповые мероприятия.

Так ваша команда сможет взаимодействовать и вне рабочего места. Такие обычные вещи, как праздничные обеды, могут помочь крепче отношения между членами команды.

Объясните каждому члену команды его обязанности

Если вы хотите, чтобы работа была выполнена, и выполнена хорошо – вам нужно хорошо объяснить каждому члену команды, что именно он должен делать. В начале каждого проекта вам нужно предоставить каждому члену команды свою функцию и предоставить описание работы.