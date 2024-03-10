Некоторые диетологи рассказали, благодаря чему вы сможете ускорить свои результаты. Не обязательно уменьшать размер порции до кулачка на тарелке. Вы можете употреблять гораздо больше пищи, однако она должна содержать много клетчатки и воды. Подробнее о действенных методах похудения рассказали диетологи Лори Баретт и Лиза Янг.

Обратите внимание Будете спать всю ночь: 3 продукта, которые хорошо влияют на сон

Продукты с высоким содержанием воды

Употребляя продукты, которые содержат в себе воду, вы даете организму дополнительный источник воды, которая может повысить ваш уровень энергии, работу мозга и улучшить физическую производительность. Приготовление на пару сохранит содержание воды в овощах. Жарка не только не полезна, но и приведет к ее испарению.

Низкое содержание углеводов

Пища, которая имеет низкое содержание углеводов и высокое содержание воды хорошо подходит в моменты, когда надо насытиться. Только половина этих продуктов на тарелке позволит вам избежать лишних калорий. К продуктам с высоким содержанием воды входит салат, огурцы, цуккини, сельдерей, помидоры, клубника, апельсины.

Нежирный и растительный белок

Помните, что вашему организму очень важно получать ежедневно белок. Он содержится в нежирном мясе, рыбе и морепродуктах, яйцах, сыре, орехах и бобовых.



Не забывайте о белках в рационе / Фото Pexels

Фрукты и овощи

Вы должны ежедневно употреблять больше овощей и фруктов. Они богаты клетчаткой, поэтому вы сможете дольше чувствовать себя сытыми.

Больше ешьте некрахмалистые овощи, включая брокколи, листовую зелень и цветную капусту, поскольку они имеют низкую калорийность и богаты не только клетчаткой, но и витаминами и минералами,

– отметила Лиза Янг.

Исключение переработанных продуктов

Если перед вами стоит задача похудеть, то советуем отказываться от продуктов, которые являются ультрапереработанными, поскольку они не имеют ничего общего со здоровым питанием.

Мера полезных жиров

Авокадо, рыба, яйца и оливки являются полезными, но важно не злоупотреблять ими и не есть в чрезмерном количестве, ведь это только будет ухудшать процесс похудения.