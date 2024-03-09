Если у вас есть определенные расстройства сна и вы не можете полноценно отдохнуть, потому что часто просыпаетесь, а то и вообще не можете долго заснуть, то советуем обратить внимание на 3 полезные продукты, которые вы легко можете добавить в свой рацион.

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Больше о пользе продуктов рассказали диетолог Мэри Сабат и терапевт по сну Джейкоб Смитт.

Миндаль

Питательный орех содержит достаточную дозу магния, который помогает расслабить мышцы и способствует лучшему сну. Белок, который содержится в миндале стабилизирует уровень сахара в крови во время сна. Орех также богат ненасыщенными жирами, которые также способны улучшить отдых ночью. А вот нездоровые жиры, наоборот, могут только навредить сну.



Миндаль полезно употреблять перед сном / Фото Pexels

Банан

Бананы улучшают пищеварение, поэтому можете употреблять этот фрукт перед сном. Кроме того, в банане содержится калий и магний, которые расслабляют мышечные судороги и спазмы, поэтому это облегчает засыпание.

Всеми нами любимый фрукт имеет триптофан – аминокислоту, которая является посредником серотонина и мелатонина. Она регулирует цикл сна и способствует расслаблению.

Греческий йогурт

Молочный продукт богат кальцием, который использует триптофан для производства мелатонина – гормона, который отвечает за регуляцию сна. В греческом йогурте содержится немало пробиотиков, которые полезны для здоровья кишечника.

Любой из этих продуктов следует употреблять не позднее, чем за 2 часа до сна, поскольку еда перед сном приводит к расстройству пищеварения и дискомфорту.