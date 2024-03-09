Якщо у вас є певні розлади сну і ви не можете повноцінно відпочити, бо часто прокидаєтеся, а то й взагалі не можете довго заснути, то радимо звернути увагу на 3 корисні продукти, які ви легко можете додати у свій раціон.

Цікаво Ці 3 смачні страви дуже корисні для вашого мозку: додайте їх до раціону

Більше про користь продуктів розповіли дієтологиня Мері Сабат та терапевт зі сну Джейкоб Смітт.

Мигдаль

Поживний горіх містить достатню дозу магнію, який допомагає розслабити м’язи та сприяє кращому сну. Білок, який міститься в мигдалі стабілізовує рівень цукру в крові під час сну. Горіх також багатий ненасиченими жирами, які також здатні покращити відпочинок вночі. А от нездорові жири, навпаки, можуть лише зашкодити сну.



Мигдаль корисно вживати перед сном / Фото Pexels

Банан

Банани покращують травлення, тому можете вживати цей фрукт перед сном. Окрім того, в банані міститься калій та магній, які розслабляють м’язові судоми та спазми, тож це полегшує засинанням.

Всіма нами улюблений фрукт має триптофан – амінокислоту, яка є посередником серотоніну та мелатоніну. Вона регулює цикл сну та сприяє розслабленню.

Грецький йогурт

Молочний продукт багатий кальцієм, який використовує триптофан для виробництва мелатоніну – гормону, який відповідає за регуляцію сну. У грецькому йогурті міститься чимало пробіотиків, які є корисними для здоров’я кишківника.

Будь-який з цих продуктів варто вживати не пізніше, ніж за 2 години до сну, оскільки їжа перед сном призводить до розладу травлення та дискомфорту.