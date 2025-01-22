Будут острые как никогда: заточите ножи вот этим способом в домашних условиях

Затупленный нож на кухне – настоящая проблема, поскольку заставляет прилагать усилия для нарезания продуктов, а в некоторых случаях еще и нарезает их не совсем эстетично. В таком случае ножи надо заточить. Сделать это можно в домашних условиях без специальных инструментов.

Вернуть ножу предыдущую остроту можно достаточно просто, пишет 24 Канал. Есть несколько эффективных способов, которые не требуют специального оборудования, а острое лезвие точно принесет вам удовольствие от процесса приготовления пищи.

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Пилочка для ногтей

Положите пилочку для ногтей на твердую поверхность шероховатой стороной вверх. Придерживая ее, проведите лезвием ножа по поверхности пилочки. Повторяйте процесс до тех пор, пока нож не заострится.

Дно чашки или тарелки

Чтобы наточить ножи, переверните фарфоровую посуду и найдите на дне белую круглую полосу. Она является шероховатой и идеально подходит для заточки ножа. Проведите ножом по полосе несколько раз, а потом только сполосните водой.

Камень

Найдите гладкий и плоский камень и проведите по нему поверхностью ножа несколько раз, чтобы хорошо и качественно наточить.



Нож заострить можно достаточно легко / Фото Pexels

Другой нож

Достаточно удобно точить нож друг о друга. Строгающими движениями проведите тупым ножом по поверхности острого ножа. Способ требует немного времени, но вы точно справитесь.

Ножницы

Поставьте ножницы вертикально так, чтобы лезвия были книзу, а ушки кверху. Вставьте нож возле винтовой части ножниц и проведите по ним несколько раз. Важно только выбирать кухонные или канцелярские ножницы, а не маникюрные.

Наждачная бумага

Чтобы эффективно заточить нож, воспользуйтесь наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Положите бумагу с зернистостью 400 – 600 на ровную поверхность, чтобы она не скользила. Если наждачную бумагу вы используете для финальной заточки, то можно выбрать уже не такую грубую зернистость (1000 – 1500).

Нож держите под углом 10 – 15° к столу с наждачным материалом. Проведите лезвием по бумаге от ручки до конца лезвия с одной и другой стороны. Повторяйте действия до тех пор, пока нож не станет острым.