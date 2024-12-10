Используйте это себе на пользу: 5 уроков от токсичных коллег

Общение с токсичными коллегами может приносить немало стресса и истощать, но в то же время оно может дать несколько ценных уроков для личностного роста.

Токсичный человек на работе может быть неприятным, постоянно указывать на недостатки и критиковать, и это, конечно же, влияет на эмоциональное состояние коллег, сообщает 24 Канал со ссылкой на Work.ua.

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Эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект – это прежде всего способность понимать свои эмоции и управлять ими, выявлять их и соответственно реагировать на эмоции других людей. Часто токсичные люди своими словами или поведением вызывают именно негативные эмоции. Впрочем, такие моменты также дают поле для развития – вы учитесь контролировать свои реакции и можете тренироваться лучше распознавать эмоциональные триггеры и лучше на них реагировать.

Взвешенное общение

С токсичными коллегами стоит быть осторожными и четко и точно выражать свои мысли, чтобы не было к чему придраться. Такое умение помогает избегать конфликтов и манипуляций и выйти из общения с наименьшими потерями.

Этот опыт может помочь вам развить навыки ассертивного общения – умение отстаивать свои взгляды без агрессии, с уважением и к себе, и к собеседнику.



От коллег можно научиться взвешенности / Фото Pexels

Укрепление устойчивости

Как ни крути, а все же пребывание в среде токсичных коллег закаляет. И когда вы сталкиваетесь с негативом, вы учитесь противостоять этому стрессу и не позволять ему влиять на ваше эмоциональное состояние. Со временем вы можете достичь внутреннего дзена, который будет помогать сохранять спокойствие даже в самых напряженных ситуациях.

Умение устанавливать границы

Токсичные люди очень часто нарушают границы других, и вам, вероятно, знакомы эти неудобные моменты. Подобные ситуации – это прекрасная возможность научиться устанавливать и поддерживать собственные границы. Это поможет научиться говорить “нет” и защитить свое личное пространство без постоянного чувства вины.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Оттачивание стратегий работы в команде

Даже в сложных условиях вы можете научиться эффективно сотрудничать с разными людьми, учитывая их особенности. И понимание, как работать с токсичными коллегами поможет вам стать более гибкими и адаптивными в командной работе.