Використайте це собі на користь: 5 уроків від токсичних колег

Спілкування з токсичними колегами може приносити чимало стресу та виснажувати, але водночас воно може дати кілька цінних уроків для особистісного зростання.

Токсична людина на роботі може бути неприємною, постійно вказувати на недоліки та критикувати, і це, звісно ж, впливає на емоційний стан колег, повідомляє 24 Канал з посиланням на Work.ua.

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Емоційний інтелект

Емоційний інтелект – це перш за все здатність розуміти свої емоції та керувати ними, виявляти їх та відповідно реагувати на емоції інших людей. Часто токсичні люди своїми словами чи поведінкою викликають саме негативні емоції. Втім, такі моменти також дають поле для розвитку – ви вчитеся контролювати свої реакції та можете тренуватися краще розпізнавати емоційні тригери та краще на них реагувати.

Виважене спілкування

З токсичними колегами варто бути обережними і чітко та точно висловлювати свої думки, аби не було до чого причепитися. Таке вміння допомагає уникати конфліктів та маніпуляцій і вийти зі спілкування з найменшими втратами.

Цей досвід може допомогти вам розвинути навички асертивного спілкування – вміння відстоювати свої погляди без агресії, з повагою і до себе, і до співрозмовника.



Від колег можна навчитися виваженості / Фото Pexels

Зміцнення стійкості

Як не крути, а все ж перебування у середовищі токсичних колег загартовує. І коли ви зіштовхуєтеся з негативом, ви вчитеся протистояти цьому стресу та не дозволяти йому впливати на ваш емоційний стан. З часом ви можете досягти внутрішнього дзену, який допомагатиме зберігати спокій навіть у найбільш напружених ситуаціях.

Вміння встановлювати межі

Токсичні люди дуже часто порушують кордони інших, і вам, певно, знайомі ці незручні моменти. Подібні ситуації – це прекрасна можливість навчитися встановлювати та підтримувати власні кордони. Це допоможе навчитися говорити “ні” та захистити свій особистий простір без постійного відчуття провини.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Відточування стратегій роботи в команді

Навіть у складних умовах ви можете навчитися ефективно співпрацювати з різними людьми, враховуючи їхні особливості. І розуміння, як працювати з токсичними колегами допоможе вам стати більш гнучкими та адаптивними у командній роботі.