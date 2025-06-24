Забудьте о комарах навсегда: как не пустить надоедливых насекомых в дом

С наступлением лета комары становятся настоящей проблемой – они проникают в жилище через малейшие щели и не дают спокойно спать. Но есть способы, как эффективно защитить свой дом от этих надоедливых насекомых.

Лучшими способами по борьбе с комарами поделится 24 Канал.

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Сетки на окнах – must-have лета

Самый простой и одновременно эффективный способ – установить москитные сетки. Их можно приобрести готовыми или сделать на заказ под размер окон. Особенно важно держать окна закрытыми или на проветривании только через сетку в сумерках – именно в это время комары особенно активны.

Запахи, которые комары ненавидят

Некоторые растения и эфирные масла отпугивают комаров. Стоит посадить на подоконниках или у входа лаванду, базилик, мяту, цитронеллу или розмарин. Также можно воспользоваться эфирными маслами – достаточно нескольких капель в диффузоре или на салфетке у окна.

Натуральные репелленты дома

Попробуйте собственноручно сделать домашний репеллент: смешайте воду, несколько капель эфирного масла лаванды или эвкалипта и спирт. Эту смесь можно распылять возле дверей, окон или даже на шторы.



Как не пустить комаров в дом / Фото Unsplash

Избегайте света на ночь

Свет привлекает комаров. Поэтому, если держите окно открытым ночью, выключайте лишнее освещение в комнате и на балконе.

Ловушки из подручных средств

Домашняя ловушка – это простой способ уменьшить количество комаров. Например, бутылка с водой, сахаром и дрожжами создает углекислый газ, который привлекает насекомых – они залетают внутрь и не могут выбраться.

Хотя полностью избавиться от комаров невозможно, эксперты утверждают: вы можете существенно уменьшить их количество, создав менее благоприятную для них среду.