Забудьте про комарів назавжди: як не пустити надокучливих комах у дім

З настанням літа комарі стають справжньою проблемою – вони проникають у житло через найменші щілини та не дають спокійно спати. Але є способи, як ефективно захистити свій дім від цих надокучливих комах.

Найкращими способами по боротьби з комарами поділиться 24 Канал.

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Сітки на вікнах – must-have літа

Найпростіший і водночас найефективніший спосіб – встановити москітні сітки. Їх можна придбати готовими або зробити на замовлення під розмір вікон. Особливо важливо тримати вікна закритими або на провітрюванні лише через сітку в сутінках – саме в цей час комарі особливо активні.

Запахи, які комарі ненавидять

Деякі рослини та ефірні олії відлякують комарів. Варто посадити на підвіконнях або біля входу лаванду, базилік, м'яту, цитронелу чи розмарин. Також можна скористатися ефірними оліями – достатньо кількох крапель у дифузорі або на серветці біля вікна.

Натуральні репеленти вдома

Спробуйте власноруч зробити домашній репелент: змішайте воду, кілька крапель ефірної олії лаванди чи евкаліпту і спирт. Цю суміш можна розпилювати біля дверей, вікон або навіть на штори.



Як не пустити комарів у дім / Фото Unsplash

Уникайте світла на ніч

Світло приваблює комарів. Тому, якщо тримаєте вікно відкритим уночі, вимикайте зайве освітлення в кімнаті та на балконі.

Пастки з підручних засобів

Домашня пастка – це простий спосіб зменшити кількість комарів. Наприклад, пляшка з водою, цукром і дріжджами створює вуглекислий газ, який приваблює комах – вони залітають усередину і не можуть вибратись.

Хоча повністю позбутися комарів неможливо, експерти стверджують: ви можете суттєво зменшити їхню кількість, створивши менш сприятливе для них середовище.